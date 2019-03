"Que nadie pierda la esperanza, lo vamos a conseguir"

El Jerez Industrial CF recibirá el domingo a las cinco de la tarde en el campo de La Juventud al líder de la categoría, un Balón de Cádiz que suma 54 puntos y que sólo ha perdido 5 partidos, frente al Bazán, Chiclana Ind, Tarifa, Recreativo Portuense y ante el equipo industrialista, que entonces entrenado por Paco Cala, les venció por 1 a 2.

Para Pascu, delantero del conjunto jerezano, el partido del domingo es “de vital importancia, no tenemos ya mucho margen de error y hay que recortar distancias con los de arriba”. Y es que en efecto, el Industrial está a cinco puntos de la liguilla y a falta de nueve jornadas para acabar el campeonato, los errores se empezarán a pagar ya muy caros.

El ariete, ha sumado once goles hasta el momento y ha estado cinco partidos fuera por sanción, episodio que prefiere ya olvidar, aunque reconoce que se equivocó, “fue una irresponsabilidad por mi parte, asumo mi error y ya está”. La llegada de Aguilocho ha traído cambios en la forma de jugar del equipo, “ahora creo que estamos un poco más organizados, juntándonos un poco más y teniendo más el balón, antes quizás nos faltaba un poco eso. Tenemos muy buenos jugadores, pero nos ha faltado más cohesión”.

Del Balón destaca que “es un equipo joven, con un juego muy intenso, les ganamos en la primera vuelta y seguro que nos tienen muchas ganas por la rivalidad Jerez – Cádiz”.

Por último, a los aficionados industrialistas le pide “que sigan apoyándonos, quedan nueve partidos y no hay nada hecho. Sé que es un fastidio ver que no nos terminamos de enganchar, pero esto no es fácil, que no pierdan la esperanza, lo vamos a conseguir”