Pasen a ver el circo

Han pasado casi seis años desde que comenzara la travesía del Xerez CD por las categorías más bajas del fútbol nacional. Seis años en los que el club ha vivido toda clase de episodios. Algunos, incluso, bonitos. Me atrevería a decir, quizás, que de los más emotivos de su historia. La temporada 16/17 que culminó con el ascenso Tercera División fue una pasada. Jamás olvidaré el gol de Juan Benítez en Lora del Río. Pero, en estos seis años, el club también se ha convertido en un auténtico circo.

Las últimas semanas no han hecho más que evidenciar algo que muchos no querían ver. Un nuevo episodio de impagos, una lamentable agresión por parte un sector de la afición a futbolistas de un equipo rival, el injusto cese de un entrenador que estaba consiguiendo unos resultados aceptables y, por último, la amenaza de despido a varios futbolistas por declararse en huelga frente a los impagos de los que hablaba antes.

Hace unos meses un grupo inversor poco fiable llegaba a rescatar al club. Y digo poco fiable porque nunca fue un secreto conocer quién estaba detrás. Desde el principio las cosas no fueron bien. Primero fue la nefasta planificación deportiva y luego el cese del entrenador. Pero cuando parecía que el equipo empezaba a asentarse de la mano de Nene Montero volvieron a aparecer unos viejos conocidos de la plantilla xerecista: los impagos. Varios jugadores deciden ponerse en huelga y el club amenaza con despedirles.

No sé cuál será el próximo capítulo, pero lo que sí tengo claro es que una afición que ha pasado de ver a su equipo en Primera División a verle agonizar en las categorías más bajas del fútbol español no merece esto. Una afición que nunca ha abandonado a los suyos y que les ha seguido por hasta seis estadios diferentes para jugar como local en una misma temporada no merece esto. Igual que no lo merece un grupo de jugadores que cada fin de semana sale a competir con la inseguridad de saber si van a poder tener un sueldo a final de mes.

Desde esta humilde columna todo mi apoyo a ese grupo de jugadores y aficionados que se están comiendo la etapa más negra de la historia del club. Solo gracias a ellos el Xerez resiste.