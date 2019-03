En marcha la renovación de Antonio Martínez

Volcados en el presente, pero sin descuidar el futuro, Los dirigentes de la Cultural barajan diversos escenarios en su programación de la próxima temporada para que en junio no haya sorpresas. Independientemente de la categoría en la que milite el equipo, hay operaciones que se consideran prioritarias y atienden a la finalización del contrato de alguno de los pesos pesados de la plantilla, en concreto, el del primer capitán (otro, Iván González, también quedaría desvinculado a 30 de junio).

La renovación de Antonio Martínez está en marcha, tal y como reconoció el centrocampista madrileño, jugador de la entera confianza de los responsables de la entidad en León y de la propia Academia Aspire. Martínez llegó a la Cultural en el verano de 2016 firmando un contrato largo (tres temporadas) y convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor pagados. A pesar de su irregular rendimiento y participación (ha jugado 69 encuentros, 43 como titular), se valora su actitud, su profesionalidad y su labor como líder del grupo.

"Mis ganas e ilusión son de estar aquí y si el club quiere, así seguirá siendo. Siempre ha habido conatctos, pero no es momento de hablar nombres propios porque distrae. Mi objetivo es quedarme aquí independientemente de la categoría. Soy feliz en León, me siento identificado con esta gente y con esta ciudad. Es el mejor equipo para seguir creciendo", afirmó Martínez, incidiendo en que, siendo importante, el apartado económico no será una traba en las negociaciones ya iniciadas tiempo atrás.

Como cada mes de marzo desde que viste de blanco, llega el momento de Antonio Martínez, que en las últimas campañas remontó el vuelo para, a las puertas del tramo final de la competición, ganarse la confianza de sus técnicos. Este año no quiere ser menos y, tras estrenar titularidad en la era Aira, el madrileño quiere aumentar su presencia en las formaciones. La constancia es su fórmula. "El fútbol me ha demostrado que trabajando y confiando en uno las cosas llegan. Tenemos que ser profesionales, vaciarte en cada entrenamiento y partido y ponérselo difícil al míster", declaró.

Las molestias físicas de Josep Señé, que, al igual de Kawaya, este miércoles se ejercitó al margen de sus compañeros, vuelve a darle opciones de mantenerse en el equipo ante el Valladolid B. Si Aira no cambia el plan de las últimas jornadas, solo un puesto está en el aire y a él optarán Martínez y Eneko Capilla, pero el notable rendimiento del resto de jugadores ofensivos en las sesiones diarias tiene al cuerpo técnico en alerta.