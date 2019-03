Chema Dávila asegura que no tiene "ningún sentido" pactar con Ciudadanos

Chema Dávila rechaza un pacto del PSOE con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. "No tiene ningún sentido" pactar con un partido que está "extremadamente virado a la derecha en la ciudad de Madrid" y a nivel nacional tiene como estrategia el veto al PSOE y al presidente Pedro Sánchez. El candidato a las primarias socialistas asegura que "si las tres derechas tienen votos suficientes, gobernarán entre ellas. Villacís lo ha dicho claramente, que el modelo andaluz a ella le vale y le parece bien"-

El concejal del Ayuntamiento apuesta por un pacto de los socialistas con los partidos más a su izquierda. "Fue un error no entrar en el Gobierno con Ahora Madrid", ha asegurado Dávila en una entrevista en la Ventana de Madrid. "Si hay votos suficientes, debemos entrar en el Gobierno" de Carmena o "liderando".

Sobre la falta de experiencia política de Pepu Hernández asegura: "Es importante que te conozcan, pero lo más importante es que tengas experiencia en la gestión y que conozcas la ciudad". "Yo siempre he sido más de creer en la cantera" del partido socialista. De hecho, cree que uno de los problemas de Carmena ha sido la falta de conocimiento de la ciudad. "Cuando se han enterado de cómo funcionaban las cosas, se ha terminado la legislatura".

Dávila niega que un a posible derrota de Hernández, el candidato del aparato, vaya a perjudicar a Pedro Sánchez. No sería un golpe para él, ha dicho. "Si yo ganara, en cinco minutos, hacemos un acto juntos, nos damos un abrazo, y no hay más repercusión".

En cuanto al debate que se celebra mañana, el concejal lamenta que finalmente se celebre en la sede del partido

Yo lo que siempre he planteado es qeu tenía que haber un debate públio. Tenía que haber propuestas. Siempre he sido abierto a un formato amplio. Por supuesto, yo e estado a favor de un debate en otro estilo y en otro formato. Vamos a intentar que sea lo mejor posibLe.

Ciudadanos. Yo creo que no tiene ningún sentido que nos planteemos pactos con él. No tengo ningún interés a nos ser que reconsideren el veto a ciudadanos. Y hay otro problema añadido. qeu si suman las tres derechas... begoña ya lo ha planteado.

POLÍTICAS:

Madrid Central. Sigo creyendo en ese proyecto porque lo llevábamos en el programa electoral. Lo que me parece mal es que hayan tardado tanto en ponerlo en marcha. Al estar en periodo electoral, se ha utilizado políticaemtne. Y no descarta extenderlo: "hay que hacer un proyecto sostenible para toda la ciudad".

Plan ciclista. De las primars cosas que voy a ahacer es sentarme con los ciclistas para ver a qué modelo vaos. La única solución es pacificr el tráfico.

A5. Esa entrada tiene que ser una calle Con lo cual, mi compromiso con esa vía lo tengo clarísimo. Miles de vecinos yvecinas ivien una situación de brutal. esos vecinos son lo primero

Esa actuación está mal diseñada. Los semáforos es lo último qeu se hace. estoy de acuerdo ocn el proyecto, lo defiendo sin nin´gun género de duda, pero ha sido mal ejecutado. Y no puede ser que no el ayto no convoque al resto de actores.

pisos. "el derecho que tenemos tiene que estar por encima de todo. más del 10% de las viviendas han pasado a ser de uso turísitico. la vivienda es un derecho, no una mercancía. el turismo no va a dejar de venir,.

operación chamartín: si no se sqaprueban las alaegaciones del PSOE, yo no apoyaría la operación chamartín

voy a pasar a una segunda vuelta.