Busquets elude valorar si fue ético contratar a Garau desde el Govern

La coordinadora de Més per Mallorca, Bel Busquets, dice que el archivo provisional del Caso Contratos demuestra que no hubo ninguna ilegalidad aunque no entra a valorar si es ético o no encargar trabajos con dinero público al que fuera jefe de campaña de su partido, Jaume Garau. Busquets ha evitado también pedir una rectificación a la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, como reclaman desde Més per Menorca.

Muy comedida en sus palabras, la coordinadora de la formación ecosoberanista en Mallorca asegura que el archivo es motivo de satisfacción y no va más allá. Asegura que la justicia ha dicho que todo se hizo acorde a la legalidad.

Preguntada por la petición de Més per Menorca que exige una rectificación, Busquets dice que en su momento se depuraron responsabilidades políticas al máximo nivel aplicando el código ético como nunca antes se había hecho en las Islas. No valora si la marcha de los cargos de Més fueron o no injustas e insiste en que se actuó como debería.