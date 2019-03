Alberto Garzón, sobre la confluencia con Podemos en Murcia: "La unidad no se impone"

Alberto Garzón se ha mostrado convencido de la vuelta de IU a la Asamblea Regional. Se ha mostrado partidario de la confluencia de IU y Podemos, pero también asegura que "la unidad no se impone". "Cuando hay al otro lado quien no quiere sumarse, lo respetamos pero no lo compartimos". Y sobre todo, dice Garzón, "no nos confunde, porque nuestros adversarios son las políticas de derechas", ha dicho.

El Coordinador federal de IU, que ha aludido al recuerdo de José Antonio Pujante en esta visita a Murcia, ha reconocido el "uso tacticista y electoralista" del Gobierno de España de este momento político precipitando la convocatoria electoral, aunque asegura que lo que molesta a las derechas es que se sigan conquistando derechos sociales, algo que ha impulsado IU y Podemos.

Garzón se ha declarado "un feminista todo el año, no una semana", y ha animado a los hombres a ponerse a disposición de las mujeres para la convocatoria de huelga del 8-M, ante las tres derchas que quieren volver al "blanco y negro".

En este sentido, secretaria de Organización de IU, Victoria Rodríguez, ha animado a las mujeres a hacer huelga y hacerlo por las que no pueden hacerlo, dados sus trabajos precarios o por el cuidado familiar.

En clave feminista, el coordinador regional de IU, José Luis Álvarez Castellanos ha dicho que el desempleo en la Región se ensaña especialmente en la mujer.

Alvarez Castellanos responsabiliza de esta situación a las políticas del PP, claramente ineficaces y discriminatorias en materia de empleo e igualdad.