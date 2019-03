Punto G masculino: dónde esta y cómo estimularlo

Ellos también lo tienen. Aunque sea menos conocido que el punto G de la mujer, los hombres también tienen esa especie de botón mágico del orgasmo que sabiendo estimularlo puede producir un gran placer al hombre e incluso llevarlo al orgasmo sin necesidad de manipular el pene. Así lo ha explicado la psicóloga y sexóloga Anna Gil Wittke, en una nueva entrega del espacio Hablando Claro.

Gil Wittke ha explicado dónde podemos encontrarlo y cómo estimularlo tanto manualmente o con la ayuda de juguetes eróticos. Gil Wittke ha explicado que el punto G masculino se encuentra en el ano a unos pocos centímetros de la entrada en dirección al pene. "Si introducimos aproximadamente media falange de nuestro dedo índice en forma de media curva hacia arriba (como el gesto que hacemos con la mano para decir "ven aquí"), podremos dar con ese punto tan excitante para ellos, "siempre con la ayuda de algún tipo de lubricante, ya que el recto no lubrica por sí mismo", ha dicho.

Anna Gil Wittke y Verónica Carmona / Radio Murcia

Al igual que ocurre en el caso de las mujeres, el orgasmo producido por la estimulación del punto G masculino suele ser muy placentero, aunque no hay que desesperare a la primera de cambio, "toda práctica sexual necesita de paciencia y mucha complicidad de la pareja para poder llevarla a cabo con éxito".

Anna Gil ha aprovechado para aclarar que si un hombre disfruta con la estimulación del punto G esto no tiene nada que ver con su orientación sexual. De hecho -dice Gil Wittke- el punto G masculino con la penetración anal no se estimula realmente. "La estilumación para que sea directa tiene que incluir algún tipo de curvatura a la hora de tocar esa zona. Ocurre lo mismo con el punto G fememino, no se puede estimular con la penetración, sino con la ayuda de los dedos o con algún juguete sexual específico para ello".