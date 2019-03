Estamos a poco tiempo de una nueva celebración del 8 de marzo. Y otra vez tenemos ante nosotras una pregunta ¿estamos más cerca de la igualdad?. Después de la experiencia vivida el año pasado, con la convocatoria de huelga y la masiva participación de las mujeres en todos los países y en todos los rincones del planeta, podemos pensar que sí, estamos más cerca de la igualdad. Estamos visibilizando el problema, somos las mujeres más protagonistas de las decisiones que nos afectan y se están tomando medidas concretas contra los grandes problemas, la mutilación genital, la trata de mujeres y niñas para explotación sexual, participación pública, acceso al trabajo y a la educación. Y recordando estos grandes retos se ensancha el horizonte y me siendo animada. Es verdad que estamos más cerca de la igualdad.

Pero después escuchamos los múltiples estudios y datos que se publican en torno a esta fecha y ¡zas! La realidad más cercana a nosotras, la de nuestro país nos da como un mazazo en toda la cara y vemos que no solo no estamos más cerca, sino que estamos retrocediendo.

No se ha publicado ninguna norma para que la brecha salarial no siga creciendo, ni para que las mujeres sigamos siendo mayoría… pero en las listas del paro, las decisiones de la justicia para afrontar los temas de violencia de genero siguen defraudando a las mujeres con decisiones del patriarcado rancio. No es fácil conciliar y al final reduces la jornada, excedencias, pierdes años de cotización, te quedas fuera de la carrera profesional y además tienes mucha menos pensión. Por eso es el momento

Más hechos y menos palabras.

Seguimos este 8 de marzo, apoyando y participando en la Huelga feminista, participando en todos los aspectos, laboral, de los cuidados, de consumo. Llenando las calles en las manifestaciones convocadas. Pero no nos engañemos, con hacerlo solo un día, no será suficiente.

Las mujeres deberíamos aprender de la experiencia de los pensionistas de Bilbao o de los chalecos amarillos de Francia. Cuando se insiste en las reivindicaciones se consiguen resultados.

La igualdad es un camino sin retorno.