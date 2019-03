Ironía a raudales para despedir el Carnaval en Palencia

Palencia ha despedido los Carnavales un año más con el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre ha recorrido las calles de la ciudad desde la Plaza de San Pablo hasta el Paseo del Salón donde se ha procedido a la quema de la sardina oficial y las que han participado en el concurso que este año se estrenaba. Como ya es tradición el Entierro de la Sardina ha contado con el responso de nuestro compañero Juan Francisco Rojo, que ataviado de cardenal, ha repasado la actualidad de los últimos meses en clave de humor con un sermón ácido y enmarcado en la sátira que reproducimos a continuación:

"Señor, te pido que me des fuerzas para afrontar este responso; en estos tiempos en los que los “ofendiditos” saltan a la mínima y se querellan contra quienes hacemos humor. Hecha del templo de las redes sociales a los que amparados en el anonimato, insultan, difaman y lanzan exabruptos, muchas veces analfabetos ortográficos, que opinan de todo sin saber de nada. Son los mercaderes de la ignorancia del siglo XXI.

Acompaña en estos momentos de dolor a tus fieles del Real Madrid, que en Palencia hay unos cuantos y que han tornado el blanco por el luto ante los meses que les espera. Este año no ganan ni al parchís.

Te damos gracias, Señor por abastecer a Palencia de tanto superdotado. Ahí está Pablo Casado, el presidente nacional del PP, que sin ir a clase se sacó el Máster. De hecho, en Palencia se conocen dos superdotados: Pablo Casado y el Campesino Ibérico de la rotonda de la Avenida de Asturias. El segundo no tiene estudios.

Salmo responsorial. Cantad Todos conmigo: “No hay presupuesto”

A ver, vamos a dividir el público en tres. Los de la derecha, que canten conmigo: “No hay presupuesto”. (Les hace cantar). Los del centro: “No hay presupuesto” (Les hace cantar) Los de la izquierda: “No hay presupuesto”. (Les hace cantar) Los del extremo derecha con que canten “somos novios de la muerte”, es suficiente. A cada canto mío deberéis responder todos con el salmo responsorial “no hay presupuesto”.

Vamos pues con ese salmo responsorial:

(Cantando) ¿Qué pasa con la rehabilitación del Parque de los Jardinillos?

PÚBLICO: “No hay presupuesto”

¿Para cuándo la rehabilitación de la Antigua Alcoholera?

PÚBLICO: “No hay presupuesto”

¿Cuándo se rehabilitarán los centros sociales?

PÚBLICO: “No hay presupuesto”

¿Para cuándo el Plan Director de los cerros del Cristo y San Juanillo?

PÚBLICO: “No hay presupuesto”

Señor, recuerda a tu hermano Alfonso Polanco y a su equipo de Gobierno que cuando había presupuesto tampoco hicieron lo que tenían que hacer y lleva al concejal de barrios a escuchar al menos alguna de las peticiones que cada año, como letanías, se repiten sin que se hagan realidad. A lo mejor, con que se acerque a los barrios ya sería suficiente. Por eso Polanco quiere estar otros cuatro años. Porque en ocho, al hombre no le ha dado tiempo a hacer cosas.

Ilumina a tu concejala de fiestas, Ana Rosa García Benito para que deje cerrada la programación de San Antolín antes de las elecciones. Que no haga lo mismo que la otra vez que estuvo, que se marchó y no dejó nada hecho. Casi tuvimos que contratar a Georgie Dann como máxima estrella de los Sanantolines.

Cuentan las Sagradas Escrituras que el PSOE de Palencia eligió candidatos al Congreso y al Senado. Más el Divino Pedro Sánchez bajó de las alturas en su Falcon, y con su dedo omnipotente dijo: “Hágase la luz”. Y fue así como impuso a María Luz Martínez Seijo.

Guía a tu hermana Miriam Andrés que lo único que ha ganado hasta ahora son las primarias de su partido y porque se presentó sola. (Con ironía) Es una mujer con mucha intuición política. No hay que olvidar que apostó por Susana Díaz.

Os comunico que el próximo anuncio del Corte Inglés lo harán los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia. Tienen tantas chaquetas, que son los más adecuados para tal cometido. Son como los semáforos. Dejan el naranja para pasarse al rojo o al verde, según convenga.

Protege a tu hermana Silvia Clemente, la ex consejera y ex presidenta de las Cortes que ha abandonado el PP para pasarse a Ciudadanos. Ha cambiado las patatas de Tierra de Sabor por las naranjas de Ciudadanos. A partir de ahora se llamará Silvia “Clementina”. Muchos consideran que la candidata es una patata.

El portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Gascón, encabezará todas las candidaturas de su partido. Será cabeza de lista al Congreso, al Senado, a la Junta a la Europeas y al Ayuntamiento. Si le queda tiempo, presidirá su comunidad de vecinos. Así lo ha decidido la asamblea de Ganemos que preside Juan Gascón

Ayuda Señor a la izquierda, que ya no sabe si vota a Ganemos, Hablemos, Podemos, Veremos, Follemos, Seremos, Queremos, Haremos, Iremos… danos a conocer el gran misterio por el que juntas a dos de izquierdas y nacen dos partidos.

En cambio en Vox no hay disensiones. En cuanto alguien discrepa, aparece Santiago Abascal vestido del Cid, montado a caballo y danto tiros al aire. ¡Todos firmes! ¡Arriba España! Haznos la revelación, dinos quién va a ser el candidato de Vox para las próximas elecciones municipales. Es por ir sabiendo con quién va a pactar PP y Ciudadanos.

Y llegarán al Ayuntamiento de Palencia los Jinetes del "Avoxcalipsis". Y así Polanco, si gana las elecciones, tendrá sus presupuestos. Se abrirán las ventanas del Ayuntamiento y los plenos se harán cara al sol. El crucifijo del Salón será sustituido por un retrato de Franco. Los ediles irán a las sesiones con bolas de alcanfor para combatir tanta polilla.

Cuando Vox entre en el Ayuntamiento, los plenos comenzarán al grito de ¡A mí la Legión! Además, las sesiones estarán presididas por la cabra de esa fuerza militar. Total, para lo que se debate últimamente, tampoco se va a notar mucho. Al acostarse, los concejales rezarán “cuatro esquinitas tiene mi cama…”

Os comunicamos que se va a inaugurar una exposición “cubista” en el Centro Cultural Lécrac. Se exhibirán todos los cubos que se colocan cuando hay goteras en el edificio.

Señor, protege a la Castañera de Palencia. Empezó vendiendo castañas y acabó con un “castañazo”: la tasa que le cobran.

Haz que Moisés separe las aguas del Carrión para que los vecinos de Allende el Río tengan más fácil acceder a las tiendas ahora que va a cerrar la única que hay en el barrio.

Os confirmo que el año que viene las fiestas de Santo Toribio del barrio del Cristo, serán en diciembre. Y es que se prevén elecciones todos los meses.

Señor, si el PP elige de cabeza de lista a Ignacio Cosidó, enséñale a manejar el Whatsapp para que no vuelva a meter la pata, como cuando reconoció que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo desde atrás.

Saca a Diputación y Ayuntamiento del jardín en el que se han metido con la calle Jardines. Demuestra así que de verdad ha servido para algo que al Alcalde esté en la Diputación, y no sólo para complementarle el sueldo.

Señor, tú que fuiste capaz de resucitar a Lázaro, tú que incluso resucitaste al tercer día, haz el milagro de que resucite la Sanidad en el medio rural.

Acabamos y lo hacemos con un recuerdo muy especial. Me pongo serio para recordaros que los últimos meses han sido complicados, con algunas personas que ya no están entre nosotros. Pero como este es un acto vecinal, quiero centrarme especialmente en uno de vuestros compañeros en tareas vecinales que, esté donde esté, seguro que está reivindicando. Me refiero al querido Jesús Paredes, “Chuchi”.

Llega el momento de la incineración, de la juerga y de la perversión:

Los pecados de la carne

De los que por aquí transitan

En el fuego se purifican

Y olvidamos el desmadre.

Durante unos días fuimos

Lo que quisimos ser

Bajo el disfraz hicimos

Lo que no nos atreveríamos a hacer.

Se va Don carnal

Viene Doña Cuaresma

No creáis que hicisteis mal.

Y quemamos la sardina pecadora

La quemaremos con saña.

Pero aunque nos demos maña

La sardina es lo que nos espera.

Con el fuego arde el disfraz

Que no nos pondremos más.

Hasta el siguiente Carnaval.

Arde, sardina, arde

Que por mucho que nos empeñemos

Contigo nos quedaremos".