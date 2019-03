Siete ideas de futuro

7 proyectos que optan a ser el encargado de lavar la cara del entorno del Monumento a los Caídos. Los arquitectos han pasado por la SER para explicar cada uno de ellos.

Pausoz Pauso propone un museo de los sanfermines. Según uno de sus arquitectos, Borja Gorostiaga, es un proyecto de personas para personas. “Buscamos un nexo común, algo que pudiera conectar con todo el mundo. Pensamos en la cultura navarra, y los sanfermines son la tarjeta de presentación”, explica Gorostiaga en Hoy por Hoy Navarra.

De las 7 propuestas una plantea el derribo total del edificio, metamorfosis. Jordi Comas, uno de los arquitectos de la propuesta, asegura que van a “coger el edificio y transformarlo en otra cosa. Dejamos los restos del edificio en el suelo para marcar dónde estaba y qué dimensión tenía”.

Otro de los proyectos, el árbol de la memoria, Jokine Crespo, una de las arquitectas, lo define como una propuesta de trasformación profunda: “Partiendo de una premisa de transformación y conservación de la esencia del conjunto, ha pretendido conseguir una resignificación de todo ello”.

Oscar Mongay, autor de Civitas, asegura que el proyecto: “deriva de convivencia de ‘vivir con’. El éxito de la propuesta radicará en poder convivir la ciudad con el monumento y el monumento con la ciudad”.

La casa de todos. Se sustituirían los pabellones laterales. José Ramón Sierra, arquitecto, explica la idea principal del proyecto: “Nuestro proyecto tiene una raíz profundamente política. Desde ese punto de vista nos planteamos no eliminarlo, para no borrar la etapa del pasado con la que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero preservarlo como una forma de entenderla, asimilarla y aprender de nuestros errores y mirar hacia el futuro entre todos los habitantes de Pamplona”.

La puerta del Sur, Jesús Leache: “Nosotros nos hemos centrado en resolver los problemas detectados con lo que hay. Partimos de la base de que la materia prima con la que tenemos que trabajar está ahí”. Asegura que de todas las cuestiones con las que se pueden trabajar, se han centrado en el “qué universal”. “Crear un espacio de libertad en la plaza de la libertad”, matiza Leache.

Wu, German Delgado uno de sus arquitectos impulsores, asegura: “No fuimos a ser políticamente correctos. El edificio principal no interesó mucho pero nos resultó imponenente por sus dimensiones y poder material. Un espacio que había que reutilizar demoliendo una parte y aprovechando la parte central. Eso no quiere decir que seamos sensibles con la memoria histórica”.

El Condestable acoge hasta mañana, las 7 propuestas en su segunda planta, a través de paneles informativos, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas conozcan cada propuesta con la posibilidad de hacer las aportaciones que deseen.