Mojinos Escozíos cierran el cartel del II Festival Fogo Rock de Ayllón

Mojinos Escozíos es el cuarto y último grupo que cierra el cartel del II Festival Fogo Rock que se celebrará el próximo 26 de julio en Ayllón. La Asociación Cultural Fogo Rock cierra así la incognita musical y recuerda que el cartel de esta edición estará formado por 'The Best of Rock Tribute, Celtas Cortos, Sínkope y Mojinos Escozíos.

Desde la organización comentan que "la música, letras, cercanía y falta de vergüenza convierten sus actuaciones en espectáculos que, dirigidos por El Sevilla, sumergen a todo el que lo presencia en el mundo de los Mojinos". Además están lanzando una campaña de implicación de la sociedad y los jóvenes "¿Y si estas formando parte del principoi de algo muy grande?", es parte del mensaje a través del cual quieren transmitir que están logrando algo grande para la comarca y para Ayllón, tanto a nivel económico como social.

Por delante hasta el 26 de julio a la Asociación organizadora del festival le queda mucho trabajo por realizar. Proximamente darán a conocer el cartel del festival, y anunciarán la venta de entradas en un mes. No obstante ya avanzan que cuentan con un convenio con la Junta de Castilla y León para que los jóvenes que tengan el carnet joven podrán disfrutar de descuentos en entradas. Se espera que este descuento afectará a entre 300 y 400 entradas, un aspecto que destacan positivamente desde el festival.