Machín se siente respaldado

En cuanto a que su puesto pueda peligrar “No voy a perder energías en cosas que no dependan de mí. Tengo claro que tenemos una racha en LaLiga que no es normal. Más allá de que podamos poner excusas, no es normal llevar tan pocos puntos. Cuando eso sucede después de un comienzo tan bueno es normal que la gente dude. Nosotros sabíamos lo difícil que era lo de antes y lo mal que lo estamos haciendo ahora. Nuestra afición es muy importante, de ahí el rendimiento que da el equipo en el Sánchez-Pizjuán. Siempre están en los momentos complicados. Más que pedir, tenemos que dar. Una cosa es el desacierto y otra cosa es la desidia. El equipo siempre lo ha intentado y nuestra afición lo comprende y por eso creo que somos más competitivos”.

Insistía Machín en la idea de estar tranquilo: “Desde que llegué, y sigo teniendo la misma idea, me he sentido respaldado. No dejo de ser una apuesta muy firme. Intento no defraudar a mí, al entorno ni a la gente que ha confiado en mí. Se puede extrapolar a la afición. Yo siempre me tomo el siguiente partido como una final. El primer partido de clasificación y el de mañana. Creo que tanto el cuerpo técnico como la plantilla están capacitados para revertir la situación. Han hecho una primera parte de la temporada muy buena. Tenemos que intentar volver a esa senda. No creo que gane nada teniendo preocupaciones que no me dejen poner todas las fuerzas”.

Por último, Machín era preguntado por si tenía miedo al fracaso o eso le podía afectar: “Yo quiero pensar que no. Soy una persona enormemente responsable, pero no le tengo miedo a nada deportivo. Esto no deja de ser mi trabajo, llevo muchos años sabiendo lo que es esto. La presión se soporta en el equipo de mi ciudad, en el que se fija en ti y en el Sevilla. No creo que eso me esté afectando. No soy una persona que se empape mucho de lo que dice el entorno, pero no soy tonto y supongo que ahora se ven las cosas de una forma más negativa”.