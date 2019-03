Los colegios piden reducir la ratio en Úbeda porque "no hay alumnos para todos"

Que la natalidad desciende en la provincia es una evidencia; lo hace también en el resto de España; forma parte de una tendencia y a unas 11 localidades en la provincia ya afecta especialmente. En Úbeda hemos pasado de casi 400 nacimientos al año en 2008, a los 270 de 2016, o los 247 de 2017. Serán menos aún en el año 2018. Los datos se van a concretar esta mañana en la primera de las reuniones de escolarización ahora que ha comenzado el periodo de escolarización.

En la provincia hay en total 108.470 plazas; más plazas que niños: un ejemplo 5.348 niños y niñas nacidos en 2016 se encontrarán con una oferta de 6.928 vacantes escolares para tres años. La falta de alumnos ya ha llevado a recortar unidades en la enseñanza pública en Úbeda - en el colegio Virgen de Guadalupe o en La Trinidad - porque, aunque todos estarían de acuerdo, la administración no permite bajar la ratio, el número de alumnos por clase, de forma que la calidad de la educación aumentaría y no se cerraría ninguna unidad. La directora del colegio concertado de La Milagrosa, Lourdes Martinez señala que "cuantas menos unidades haya más barato sale a la administración y que esos sean los criterios representa un problema".

No hay niños para todos si mantenemos esa ratio de 25 alumnos por clase, menos si la aumentamos a 30 en Secundaria. Es la directora del colegio público Virgen de Guadalupe, Juana Mari Cantos, quien lamenta, además, que las reuniones de escolarización como las que empiezan hoy no sirven para nada porque no se toman decisiones. Pide rebajar la ratio a 20 alumnos por clase. "Se ganaría mucho en calidad y no se perderían unidades. Se podría contemplar legislativamente para que algo así se pueda hacer en situaciones excepcionales como estas", señala.

Recuerda, además, que la situación de baja natalidad y por tanto demanda insuficiente es estructural y que las supresiones suponen también que los maestros tienen que irse a otros lugares después de trabajar años para conseguir su plaza en el destino deseado; en ese centro de nueve maestros de infantil han pasado a siete. Este es el primer año en el que hay más unidades en primero de Primaria de la escuela concertada que de la pública en Úbeda. La directora del colegio público de la Santísima Trinidad asegura que hay más demanda en la concertada y eso es "algo que hay que estudiar detenidamente porque la pública tiene una oferta estupenda".

Durante todo el mes de marzo permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los centros de la provincia de Jaén sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.