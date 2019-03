Óscar Puente establece una diferencia entre la lista del PSOE de 2015 -con la que obtuvo 8 concejales- y la que presenta el partido el 26 de mayo, con la que pretende lograr 10: "Estoy muy contento con la lista que he hecho; hace cuatro años hice la lista que pude y este viaje he hecho la lista que he querido".

Óscar Puente ha admitido en la Cadena SER que en 2015 llamó a algunas puertas y no se las abrieron y "en esta ocasión no sólo me han abierto las puertas sino que incluso he tenido la posibilidad de incorporar a personas".

El político socialista considera que la candidatura de los socialistas integra los dos requisitos: sumar y gestionar. Puente estima que las nuevas personas tienen tirón electoral y , además, poseen perfiles de gestión si consigue mantener el gobierno municipal cuatro años más.

Sobre la ausencia de Antonio Gato en la candidatura al Ayuntamiento de Valladolid -noticia adelantada por la Cadena SER a las 14:20 en Hora 14- el alcalde ha reconocido la discrepancia sobre el lugar que debía ocupar el concejal de Hacienda: "No nos hemos puesto Antonio y yo sobre su continuidad. A mí me hubiera gustado que hubiera seguido pero no hemos alcanzado un acuerdo, pero la vida sigue. Antonio es un gran amigo mío, es una persona con mucha capacidad y estoy seguro de que va a tener otras ocupaciones y otras oportunidades en el futuro, pero esta etapa en el Ayuntamiento hemos decidido cerrarla", concluye.