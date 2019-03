Soraya Rodríguez se da de baja en el PSOE de Valladolid

Muy dura, tanto como la carta que Soraya Rodríguez ha enviado al PSOE provincial dándose de baja, se ha mostrado la secretaria provincial, Teresa López con esta decisión de la exparlamentaria socialista por la provincia de Valladolid.

La secretaria provincial de los socialistas, Teresa López, que no ha ocultado su sorpresa por la baja del partido de Soraya Rodríguez, se ha preguntado si durante veinticinco años la parlamentaria socialista no ha estado de acuerdo con las políticas que se han llevado a cabo. Y ha asegurado que Soraya Rodríguez se marcha porque no se la han incluido en las listas en posiciones de salida por la provincia en las próximas elecciones generales.

La exportavoz socialista en el Congreso de los Diputados y parlamentaria por Valladolid, Soraya Rodríguez, ha pedido su baja en el PSOE, igual que Juan José Zancada, exportavoz en la Diputación Provincial y exsecretario de Política Municipal del PSOE.

Soraya Rodríguez ha registrado el escrito de baja en el partido con una carta muy dura donde, asegura, que no puede compartir que se vuelva a repetir la moción de censura que ha sostenido al Gobierno en estos ocho meses y que no se puede estar dependiendo de los independentistas catalanes. "No tiene sentido seguir en un partido, dice Soraya Rodríguez, donde las críticas se entienden como criticas personales.

Nada más conocer la noticia, Albert Rivera ha escrito en Twitter que Pedro Sanchez está expulsando a todos del partido.