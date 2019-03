UGT critica la política sanitaria de la Junta

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) carga contra la política de la Junta en materia sanitaria, tras el decreto que deja sólo una Zona Básica de Salud, la dela Alta Sanabria, como zona de difícil cobertura, aplicando para ello incentivos a los profesionales que trabajan en ella.

Sólo son 11 médicos, de los 800 de la provincia, cuando el problema de la falta de médicos es casi general en todas las zonas básicas de Zamora, dice la UGT, que califica de brindis al sol la última decisión política del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez. Una decisión para salvar la calamitosa gestión del consejero, afirma el responsable de la FSP de UGT Jerónimo Cantuche.

En opinión de la FSP de UGT, el decreto que fija las zonas básicas de salud de difícil cobertura no tiene en cuenta la situación actual de esta provincia. Y en particular, no tiene en cuenta que de aquí a 2021 en Zamora se jubilarán 60 médicos de familia, remarca Jerónimo Cantuche.

UGT incide en el hecho de que todo esto ocurre cuando el gerente regional de Sacyl, Rafael López, conoce perfectamente las dificultades y problemas de Zamora. No entienden por ejemplo, que Sanabria no sea incluida como zona de difícil cobertura. Pero, en todo caso, afirman que el consejero siempre va detrás de los problemas y se queda corto.

UGT concluye que todo se está haciendo para tapar la calamitosa gestión del consejero de Sanidad, que, ante la falta de cobertura de plazas médicas, propone el transporte a la demanda para cerrar consultorios.

La FSP de UGT plantea la reordenación de los recursos y garantizar la atención en los consultorios locales.