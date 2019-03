El 'Verso Suelto' de José Bada

El uso de una lengua delata la mentalidad de sus hablantes. Si apenas se dice hoy en castellano “problema” y, en su lugar, decimos “el tema” es porque puede que ya no haya problemas, bien porque la gente no los toma como tales, si no tienen solución -como la muerte-, y si la tienen, tampoco porque se resuelven, o todo pasa con el tiempo. O quizás, porque el problema lo tienen las personas que callan y apenas se escuchan, y “el tema” es, pues eso, lo que dice la gente sin mayor compromiso. Lo que antes preocupaba a personas responsables que se hacían cargo era “un problema” y aquello de lo que hablan hoy los políticos, demasiado, por cierto, no pasa de ser para ellos “un tema”, lo mismo que para la gente cuando critican al gobierno si llueve o si no llueve, porco governo. Y si decimos “evento” en lugar de “acto” a todo lo que anotamos en la agenda puede que sea, porque asistimos a encuentros de no te lo pierdas y nos olvidamos de aquellos en los que se hace la historia.

