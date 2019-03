Todos a una para acabar con las redes de trata

Trabajar todos a una y en todos los frentes para poner fin a la red de trata. Este es el principal objetivo de la primera mesa de trabajo que se ha constituido este miércoles en Zaragoza y en la que han participado distintos organismos e instituciones que buscan la asfixia de los proxenetas. Y es que sólo en nuestro país, la prostitución genera 21.000 millones de euros.

España es el segundo país que más ingresos genera por esta actividad. En la mayoría de los casos, los clanes de proxenetas son los que controlan a mujeres, hombres y niños ejerciendo violencia sobre ellos. Un control que en los últimos años ha ido cambiado, haciéndose más difícil su seguimiento por las autoridades.

Carmen Sánchez, delegada del Gobierno en Aragón, en el inicio de este encuentro, ha señalado que "la prostitución no es ilegal pero sí que es ilegal todo lo que está alrededor; ya no se ejerce en clubs de alterne sino que está más oculta, está en pisos, en lugares donde no se puede proteger a esa víctima, donde no podemos saber si están ejerciendo la prostitución menores de edad". Por eso, "queremos trabajar en todos los ámbitos".

Ya no sólo en la vía penal, sino también "desde todos los ámbitos, desde todas las organizaciones, desde la administración seamos capaces de ir asfixiando, a través de licencias de actividad, de la normativa de ruido y ver de qué manera, con todos esos recursos y todas esas armas poder ir asfixiando esa explotación que se ejerce contra la mujer".

Ya se han planteado distintas propuestas, como mesas sectoriales de violencia de género, trabajando con ayuntamientos, con los jueces, con las organizaciones "y ver qué armas tenemos en cada ámbito para poder enfrentarnos a esta situación".