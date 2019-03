El año pasado perdimos tan solo 400.000 turistas. Fue nuestro segundo mejor año de la historia con 15.600.000 visitantes, que sigue siendo una cifra espectacular, hasta para nosotros, el destino líder por excelencia para los europeos.

> Túnez, Turquía y Egipto, nuestra competencia en invierno, están despertando y nosotros seguimos estando ahí. Cierto es que vienen curvas, pero por ahora no son pronunciadas, debemos estar vigilantes. Seguir promocionando nuestro destino, como lo hacemos por ejemplo aquí en Berlín, en la ITB, desde donde transmitimos en directo ahora para ustedes. Después seguir buscando soluciones, en la medida de nuestras posibilidades, no es fácil, para no perder conectividad. La crisis de las compañías aéreas de bajo coste, nos perjudica y debemos conseguir que se queden.

> Estamos ante incertidumbres que no controlamos al 100%, el brexit, la conectividad, el cambio climático (las temperaturas suben en Europa y eso no nos conviene), y así y todo seguimos con cifras espectaculares. Por eso somos líderes. Un destino estable y seguro en África pero europeo. Lo cual no implica que nos acomodemos.

> No hemos hecho todos nuestros deberes en la abundancia. Hay que seguir renovando nuestra planta alojativa obsoleta y hacer más establecimiento de alta calidad en suelo que ya esté clasificado.

> Les decía que hoy estamos en Alemania, el país de donde proceden casi el 20% de los turistas de Canarias, nuestro segundo mercado en importancia, el primero para nuestra isla, Gran Canaria. Los alemanes se pasan en Canarias casi doce días en su viaje, estancia larga, cada vez gastan más y la isla que más demandan es la nuestra.

> Con todo tenemos que seguir trabajando para no salirnos del mercado. Es por ello que no debemos estar preocupados, pero sí ocupados. El turismo tira y mantiene la economía canaria y nadie descuida lo que le da de comer. Hay que grabárselo a fuego.