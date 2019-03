Munir: "Esto es de todos, y necesitamos que Málaga entera se vuelque"

El portero del Málaga, Munir, está acostumbrado a ser el mejor de su equipo en varios partidos gracias a sus intervenciones. El equipo malaguista está bien en defensa, aunque en ataque no está a la altura de lo esperado. El guardameta no ve motivos para la preocupación y espera que la racha cambie el lunes contra el Osasuna. En el regreso a La Rosaleda se encontrarán al líder de Segunda, con una racha casi impecable. "Este lunes es un partido vital para nosotros, importante, son tres puntos importantísimos que tenemos que conseguir en casa y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Tenemos que mentalizarnos para conseguir los tres puntos y que nos apoyen. Allí nos apretaron mucho, el público metió mucha presión al árbitro y hubo factores que no pudimos controlar. Esta vez jugamos en casa, tenemos el apoyo de nuestro público y necesitamos que todo el mundo apriete. Esto es de todos, es de Málaga entera, y necesitamos que Málaga entera se vuelque. Necesitamos el apoyo de todos, sin él va a ser difícil. Espero que el lunes La Rosaleda sea una olla a presión y que todos juntos consigamos los tres puntos".

