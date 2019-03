La UVA enseña a las niñas sorianas sus posibilidades de futuro

300 niñas se han dado cita esta mañana en el Palacio de la Audiencia para conocer la experiencia de 30 profesionales sorianas. Es una jornada organizada por el Campus universitario de Soria que bajo el título “Rompedoras” pretende inculcar en las jóvenes de 8 a 17 años que no deben poner límites a sus expectativas. En la jornada ha participado la Vicerrectora de estudiantes de la UVA, María Angeles Sobaler quien ha insistido en que “las futuras mujeres se habrán creado unas expectativas extraordinarias y no queremos que crezcan sufriendo límites en su proceso de promoción personal”. También ha asistido la Gerente del Servicio Público de Empleo, Rocío Lucas, quien ha insistido en la igualdad en el acceso a la educación “porque servirá para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres”.

Entre las 30 “rompedoras” se encuentran todo tipo de perfiles, Alicia Gonzalo Ruiz, investigadora en Neurociencias; Ana Isabel Hernández Alaya, Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de Soria; Beatriz Aldea Lafuente, Directora de Centros de Alzheimer Soria; Carolina Fuentes, Paleontóloga; Carolina Hamodi Galán, Doctora en Innovación en Educación y tres veces campeona de España de Judo; Cristina Martínez Navarro, Artesana y socia fundadora de la empresa El Acebarillo; Elena Lucas Gonzalo, propietaria y jefa de cocina del Restaurante La Lobita con una estrella Michelin o Virginia Barcones, Delegada del Gobierno en Castilla y León quien ha querido transmitir a las jóvenes su propia experiencia “porque yo soy una mujer del medio rural que he trabajado para llegar donde quería que era intentar transformar la sociedad”.

El protagonismo lo han tenido las niñas que han participado en esta jornada. Cecilia tiene 16 años y reconoce “que en mi entorno no me quejo porque hay bastante igualdad”. Elizabeth con 16 años explica que “no he vivido ninguna situación concreta que me haya sentido discriminada pero sí hay gestos machistas como que nos separen a chicos y chicas en el colegio. Julia, con 9 años, tiene claro “que somos todos iguales y no hay que tratarnos diferente”.