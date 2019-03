Las limpiadoras de la Residencia San José se movilizan

Las trabajadoras del servicio de limpieza de la Residencia San José, dependiente de la Diputación de Toledo, se han manifestado ante la sede de esta institución para protestar por la adjudicación a la empresa Netalia Raspeig de este contrato recurrido por CC. OO.

Los impagos -ya abonados- a otras trabajadoras de esta misma empresa, como las de algunos edificios de la Junta, han puesto en alerta a las empleadas de la residencia, como María del Mar López de la misma residencia: "Como sabemos todos Netalia no paga en muchos centros y lo que no queremos es pasar por esa misma situación; si entra esta empresa en 20 días más o menos vamos a ir a la huelga directamente, no estamos dispuestas a no cobrar".

Esta concentración se repetirá durante todos los miércoles. La Diputación, por su parte, asegura que la decisión está en manos de los tribunales y que la adjudicación se hizo conforme a criterios técnicos.

Según la Diputación, la Mesa de Contratación de la institución provincial no va a tomar ni proponer ninguna decisión en cuanto a la adjudicación de este servicio hasta que el Tribunal Central de Recursos Contractuales resuelva sobre el fondo del recurso planteado por el sindicato.