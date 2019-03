Roberto Polo: "No hay contrapartida, recibo el honor"

Esta semana ha comenzado el montaje de la colección Roberto Polo en el Museo de Santa Fe de Toledo. El coleccionista ha insistido en un desayuno informativo de "encastillalamancha.es" que eligió Castilla-La Mancha porque aquí "sera un hito histórico" y que la única contraprestación es que se cuiden y promuevan las obras.

Lleva días sin dormir, trabajando día y noche...."estoy con pastillas para dormir, acelerado" reconocía. Comenzaron a montar el pasado lunes y todavía queda un breve pero largo camino hasta el 27 de marzo, día de la inauguración de la "Colección Roberto Polo. Centro de arte moderno y contemporáneo de Castilla La Mancha" que así se llamará. Eso sí, todavía ni él mismo sabe cuánto costarán las entradas.

¿La razón más importante para venir a Toledo? Aquí su colección será un hito histórico, en ciudades como Madrid o Valencia no. Y es que según el marchante, "las vanguardias solo existen allí donde son rechazadas"

Algo que ronda muchas cabezas en los últimos meses es ¿qué ha pedido a cambio? "que la cuiden y la promuevan, no hay contrapartida, solo recibo el honor"

Si esto se cumple, el siguiente paso, sobre el que ya se trabaja es pasar de la cesión a la donación definitiva "siempre cedo antes de donar, nunca he recuperado nada"

Y es que Roberto Polo se molesta cuándo le preguntan cuál es el valor de su obra porque, según sus palabras "el mercado del arte y el arte son cosas distintas que rara vez coinciden"

Con un capital 100% público, la fundación que sustenta esta colección contará con una inversión mínima para la grandiosidad de lo que va a explotar. Sólo 1,2 millones de euros según las cifras aportadas por Rafael Sierra, director artístico. Apenas lo que cuesta cualquier exposición temporal en museos como el Guggenheim o el Reina Sofía.

No se ha pronunciado sobre las trabas que está encontrado su colección para instalarse en Cuenca. No lo ha hecho él pero si el Consejero de Educación Ángel Felpeto quien ha dicho que "una institución privada no debe violentar la voluntad del Ayuntamiento. Es una mala noticia que no dejen la Casa Zabala pero ya se trabaja para que se instale en el Archivo. " Algo que obligará a aplazar su apertura. También ha dejado claro que las obras previstas para Cuenca no vendrán a Toledo salvo en casos de cesión puntual.

Con la elección del Museo de Santa Fe se cumple otro sueño de Polo, traer el arte contemporáneo a un edificio antiguo, ya que, como recordaba, la idea de abstracción viene del arte islámico, del alma, del espíritu. A quienes no entienden, valoran o al menos respetan el arte moderno, les dedica esta reflexión: " Lo que es nuevo hoy, es historia mañana. Si quieren vivir en un cementerio...."