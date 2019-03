Bartomeu: "Ayer llamé a De Jong para felicitarle"

El presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado en el programa Aquí con Josep Cuní de la Cadena SER en Cataluña que ayer llamó a De Jong para felicitarle por la victoria en el Bernabéu. "Hablé con su representante, se puso y lo felicité", explicó. También ha confirmado lo que el jugador contó a una entrevista en The Telegraph: "Le dije que uno de los objetivos que tenía era ganar al Real Madrid".

Sobre De Ligt, central del Ajax, ha asegurado que "su fichaje seguro que está sobre la mesa". Preguntado por Rakitic ha recordado que "aún tiene contrato". "No hay prioridad en renovaciones, ahora tenemos que planificar la próxima temporada", dijo.

Sobre Messi ha confirmado que "su voluntad es renovarlo una vez más antes de terminar el mandato (2021)". A preguntas sobre Neymar, el presidente culé ha exclamado que "por él, Dembélé es mejor que Neymar" y ha destacado que están construyendo un Barça de futuro con jugadores jóvenes. "Estamos dentro de un ciclo que comenzó en 2004 y el Barça siempre compite por todo", puntualizó.

El presidente asistió al juicio de Sandro Rosell y confesó que el domingo cena con él: "Lo vi muy animado y con ganas de demostrar su inocencia". También ha dicho que él, desde que es presidente del Barça, como dijo Rosell, también ha sufrido más inspecciones. "A mí y compañeros de junta directiva nos han inspeccionado, pero si haces bien las cosas no pasa nada. Cuando eres una persona pública a veces dices cosas que gustan y otras no", ha asegurado. "He pagado alguna multa, pero nada más".