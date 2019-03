Roger: "Hay que saber dónde estamos y quiénes somos"

Jordi Roger, técnico de la RB Linense, ha comparecido este jueves en la previa del partido ante el CD Badajoz mostrándose molesto por el trato que parte de la afición le ha asignado al punta Buba Bakari ante su actuación en Villanueva de la Serena y que ni vio el partido. "Que la gente critique a un jugador de un partido que no ha visto es muy fácil hacerlo, no nos aporta nada y no suma" afirmó el preparador que el futbolista hace mucha falta en el equipo.

"Está haciendo lo que le pedimos, se decía que si nos hacía falta un 9 con el, pero ¿qué es?", cuestionaba el catalán que hizo referencia a algunos futbolistas fuera de órbita en lo económico para la Balona y pide saber dónde se está. "Marcar cuesta mucho, hay que saber dónde estamos, somos la Balona y no podemos fichar por 100.000 euros a un delantero, pero aunque lo hiciéramos no te asegura el gol", sentenció.

Roger respalda el trabajo que está haciendo Buba. "Estamos súper contentos con él en el vestuario, el gol le llegará, y sino que trabaje y se parta la cara, y sino, que lo meta otro, pero tenemos que ayudarnos". Kibamba y Gastón siguen entre algodones y se espera que el sábado en la última sesión se prueben para ver si pueden formar parte de la lista de convocados, no así Ismael Chico que seguirá una jornada más fuera de combate.

Acerca del rival destacó el potencial de un Badajoz que llega en una gran dinámica con seis partidos sin perder ni encajar gol. "Eso habla bien del trabajo defensivo que están haciendo, algo primordial para estar arriba y será un partido trabajado y rocoso", destacaba el entrenador que también entró en el tema Ahmed y su falta de continuidad. "Es un jugador que ha hecho cosas de fantasía, con confianza te salen, pero ahora mismo hay que trabajarlo, es consciente eso".

El preparador de la Balona pidió el aliento de su afición de cara a una cita clave para poder asentarse en la plaza de la Copa del Rey.