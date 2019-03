Fajardo resalta la importancia del duelo del domingo

El técnico del Algeciras Club de Fútbol, Emilio Fajardo, ha comparecido este jueves en la previa del partido del domingo a las 11.30 horas ante el Córdoba B donde ha señalado la importancia de sacar adelante el triunfo frente al 3º clasificado.

Partido muy importante: "Nos encontramos dos equipos en una buena dinámica que han sabido hacer bien los deberes durante la temporada y que llegamos a este final de temporada, a estos famosos diez últimos partidos con todo por jugarnos, con el objetivo cerca para ocho equipos y creo que en los duelos directos el que menos falle y luego aproveche para sumar de tres en tres será el que termine metiéndose".

Campo de juego y lucha de estilos: "Yo jugué allí hace cuatro meses contra el Córdoba División de Honor y a esa hora tal vez esté demasiado seco, no es un campo que rieguen mucho y seguramente lo vamos a notar pero intentaremos quitarles el balón, encontrarles los defectos que hemos encontrado en ellos, hacerle daño donde pensamos debemos de hacerles, y hacernos fuertes donde lo estamos haciendo. Un equipo ofensivamente con cada vez las ideas más claras, defensivamente fuertes en la presión y en los duelos y a partir de ahí todo lo que sea dejar la puerta a cero será clave".

¿Qué sería ganar en Córdoba?: "Ganar es ponernos pordelante de un equipo de play-off. Hemos sumado en este fin de semana escalar un puesto más, ganar sería conseguir otro más, y si alguno de los dos pinchan sería entrar en los puestos de play-off. Este partido como le he dihco a los jugadores es de jugarlo y no mirar el teléfono, no mirar a nadie, ganas y ya has pasado a otro".

Objetivo: "No hay otro que sea ganar, en los partidos luego hay mil circunstancias. Cuando hay partidos ante rivales directos lo más importante en esos rivales es sumar, luego de tres en tres, pero estamos ante una gran oportunidad y en un gran momento para ponernos por delante y vernos por encima de ese sexto puesto, mínimo en el quinto y poder conseguir el 4º o 3º puesto que ya lo tenemos cerca".

Sigue Marrero en el banquillo, ¿influirá?: "Al final el entrenador se sentó en Guadalcacín, no llegaron a aceptar la dimisión y el fin de semana estuvo sentado en Guadalcacín. Lo que hemos analizado del Córdoba B es lo que ha trabajado él, no creo que aunque sea Armada el que se sentara se modificara mucho, los números y la dinámica son buenos y le van a dar continuidad. Han sumado en esta semana una buena serie de puntos y les ha valido para meterse entre los cuatro primeros otra vez. Hemos recortado los dos, se han visto dentro del play-off e intentarán no salir de ahí. Lo que buscamos es lo que ellos quieren conseguir, será su objetivo y el nuestro es desbancarlos de ese".