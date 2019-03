Joe Crepúsculo: "Mis canciones son profundas pero con un toque de humor"

10” es el título del último disco de Joel Iriarte, o lo que es lo mismo Joe Crepúsculo. Dicho trabajo se convirtió por derecho propio en uno de los mejores disco de 2018. Este álbum es una selección de canciones de los más de 10 años de carrera que lleva este creador de música pop.

Su trayectoria arrancó en 2008 con el inicio de la crisis mundial. En ese momento decidió aparcar la banda Tarántula y emprender su carrera en solitario con el lanzamiento de ‘SuperCrepus’ consiguiendo llamar la atención a de un público ávido de nuevas sensaciones pop. Su carrera despegó y cada año ha ido sacando nuevo material como ‘Chill Out’, ‘Nuevo ritmo, ‘El caldero’, ‘Baile de magos’, ‘Nuevos misterios’, ‘Disco duro’, ‘Las Nanas’ y este último en el año 2018 con el título de ‘Diez’. “Ha sido una carrera a tope, donde he podido tocar muchísimo y no para de sacar discos” nos decía Joe en la entrevista.

Sobre la forma de componer, tanto la música como las letras, el artista nos contaba que él se imagina una discoteca llena de gente sudorosa cantando y bailando esa canción imaginaria y que si había algo que no funcionaba se replanteaba la creación. “Si no me cuadra dentro de esa imaginación, me parece que no funciona bien”. Joe está muy a favor de las redes sociales pero destacando que son una arma de doble filo, porque hoy en día se está muy expuesto y súper influenciado. “Cualquier persona que este por ejemplo en Australia, puede criticarte y enterarte en cero coma. No debería , pero todo eso te influencia también”.

Una buena oportunidad para verlo en directo será este sábado 9 de marzo en la Sala The One en el RedFiest Alicante junto a la banda ‘El Último Vecino’.

Aquí tienes la entrevista que hemos mantenido con el artista.