La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos ve con mucho escepticismo la reunión que ha impulsado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que representantes de este colectivo, así como del plante por el Directo Madrid-Aranda-Burgos y la Plataforma por el Desarrollo y el Empleo en Burgos, se reúnan el próximo 21 de marzo con el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios.

Para la Plataforma arandina se trata de una reunión que se convoca coincidiendo con la época preelectoral y no espera mucho de ella. Y es que después de que hayan pasado ocho meses del encentro que mantuvieron junto con los otros dos colectivos burgaleses con el propio Herrera no han visto ningún logro. Ahora el presidente de la Junta alude a que este encuentro servirá de preámbulo para la elaboración de un estudio del Corredor Ferroviario del Eje Atlántico, pero las expectativas por parte de la Plataforma son pocas. “Si ADIF no ha tomado una decisión ya con doce trenes en estudios propios sobre la vía y delega esta función a los partidos políticos después de cinco años desde la aparición de esos estudios, tiempo han tenido”, critica Jorge Núñez, el presidente de la Plataforma, que explica que lo que este colectivo busca son “pasos firmes, la apertura inmediata y que todo que no vaya en ese camino es perder el tiempo”.

Mientras tanto, son ya tres sábados seguidos en los que la Plataforma está acudiendo a mostrar su malestar por la parálisis que las administraciones tienen para con esta línea férrea, una cita que tiene lugar todos los sábados a las 13 horas en el Ayuntamiento arandino. Del mismo modo continúa trabajando para viajar el próximo 31 de marzo a la capital madrileña y participar en la manifestación de la España Vaciada promovida por Soria Ya! y Teruel Existe en la que participan una larga lista de plataformas españolas. Tendrá lugar en la plaza de Colón de Madrid a partir de las 12 del mediodía.