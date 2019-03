Europa escucha a la Ribera

La voz de la Ribera y las necesidades que requiere su desarrollo se escucharon este jueves 7 de marzo en pleno corazón de Europa: 25 jóvenes que cursan primero de Bachillerato en el Colegio San Gabriel se trasladaban a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para entregar el resultado del análisis sobre la situación de la comarca que han elaborado en las últimas semanas, con el objetivo de buscar cómplices entre algunos de los europarlamentarios españoles para luchar contra las amenazas que dificultan su desarrollo.

La principal destinataria de estas demandas era la anfitriona de este grupo, Beatriz Becerra, miembro del grupo parlamentario europeo liberal, como representante de UPyD quién, tras conocer el resultado de las demandas de los jóvenes ribereños no solo valoraba su iniciativa, sino que se comprometía a trasladarlo a instancias europeas que pudieran dar una respuesta.

Entre las mayores preocupaciones expresadas por los estudiantes ribereños en su manifiesto, destaca el declive demográfico que sufre la comarca. Apuntan como causas tanto el descenso de la natalidad como muy especialmente la emigración de la población juvenil, que no solo sale fuera para formarse buscando estudios superiores que no ofrece su entorno, sino que en muchos casos ya no regresan a su lugar de origen, provocando una huida de talento que no puede ser aprovechado por el tejido social y económico de la Ribera.

Beatriz Becerra ha alabado la iniciativa de este grupo de estudiantes por el compromiso con su entorno pero también porque, siendo muy jóvenes, han sido capaces de recoger una visión integral de las distinta áreas que afectan a la comarca, desde los servicios públicos a las comunicaciones, pasando por el medio ambiente, el fomento del empleo y el emprendimiento. Y destaca también que sus autores no presentan un mero documento de queja, sino que sugieren numerosas y concretas propuestas para revertir la situación.

Destacan, entre ellas, las que solicitan para el fomento de la natalidad, apoyo a la familia, y los esfuerzos por conseguir la igualdad en el ámbito laboral y doméstico. Incluyen en su petición atención para dos reivindicaciones clásicas de la población ribereña: unas adecuadas infraestructuras de transporte y comunicaciones, incluida la lucha para erradicar la brecha digital y la dotación de unos buenos servicios públicos, sobre todo en dos áreas básicas: educación y sanidad. En cuanto a lo primero recuerdan que la huida de jóvenes se produce en busca de una formación superior y universitaria que ahora no se ofrece de manera presencial en la comarca, mientras que la que existe apenas ha variado en las dos últimas décadas, pese a que ahora hay más posibilidades de buscar alternativas en conexión con el tejido empresarial. Piden también pruebas de evaluación homogéneas para todo el territorio denunciando que el actual sistema de la EBAU penaliza a los estudiantes castellano y leoneses.

Queda patente entre sus preocupaciones el estado precario de la atención sanitaria en la comarca cuyo principal problema es la falta de profesionales médicos. Proponen, con carácter general para todos los empleados públicos que se les incentive con un complemento económico y con alicientes en la carrera profesional a quienes fijen su residencia en el lugar en el que tienen su puesto de trabajo. También reclaman un aumento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil sobre todo en el medio rural.

La especial atención que necesita el medio rural

Y es que la necesidad de que se atiendan las especiales circunstancias del medio rural está presente en buena parte de su propuesta, como la que reclama una ecotasa que paguen quienes menos aporten a la riqueza medioambiental y repercuta, por el contrario en quienes sostienen la calidad del aire y la riqueza de los ecosistemas.

También consideran que la fiscalidad debería reconocer el especial esfuerzo que hacen trabajadores y empresas en el medio rural, donde son más los gastos y las dificultades, debido tanto al transporte como a las carencias materiales y humanas que hay que solventar, por lo que consideran justo que se incentive a quienes generan trabajo y riqueza en los pequeños pueblos.

Los jóvenes concluyen su manifiesto reclamando ser escuchados y romper el tópico según el cual no se interesan por nada. “Nuestra presencia hoy aquí”, indican, “es síntoma de la confianza en nuestras instituciones y lo que representan. Pero esa confianza no es conformismo. Por esta razón instamos a nuestras representantes en esta Cámara a que arbitren las medidas que estén en su mano en aras de hacer realidad lo que hemos venido a compartir y a comunicar en este Parlamento.”

La europarlamentaria Beatriz Becerra se ha comprometido a estudiar con más detenimiento el contenido del documento presentado por los estudiantes, porque considera que algunos de los asuntos que aborda podrían ser objeto de estudio por parte del “Comité de las Regiones”. También ha prometido trasladarlo al vicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel, del que ha destacado su compromiso con el desarrollo de los territorios.

La alcaldesa de Aranda, que ha acompañado al grupo de estudiantes, aprovechaba también el encuentro para pedir atención desde el Parlamento para el Tren Directo. Aunque Beatriz Becerra considera que los pormenores de la reapertura de esta línea corresponden al Estado Español también se comprometía a analizar si la Unión Europea tiene alguna competencia en esta materia concreta.

Además de la alcaldesa y de alguno de sus profesores, el grupo de estudiantes de San Gabriel ha estado acompañado por dos de los vicepresidentes de JEARCO, el director de la residencia de mayores Ciudad del Bienestar, un veterano médico y jefe de servicio del Hospital de los Santos Reyes y varios periodistas locales, ya que también recabaron información de las entidades que representan para llevar a cabo su análisis Además de contar con datos de la realidad de la comarca aportados por la Asociación para el Desarrollo Rural ADRI Ribera del Duero Burgalesa, también han mantenido encuentros con la prensa local, la alcaldesa de Aranda el vicepresidente de la Diputación Provincial de Burgos, asociaciones que representan al tejido empresarial provincial y local profesionales que trabajan en ámbitos estratégicos para la población como la sanidad, la dependencia y los servicios sociales y con el Inspector Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Aranda para conocer otro servicio público estratégico como la Seguridad Ciudadana.