Anquela: "A este equipo hay que pedirle que se deje las narices cada domingo"

Será la tercera vez que Oviedo y Mallorca se vean las caras esta temporada. La primera fue en la Copa del Rey donde los azules cayeron eliminados en Son Moix. Un escenario de tristezas en la historia del oviedismo tras el descenso a Segunda en el año 2001, pero también de alegrías gracias al ascenso a Segunda B cosechado ocho años después.

Los dos clubes se volvieron a enfrentar esta campaña, ya en La Liga, en el Carlos Tartiere y el resultado tampoco fue mucho mejor para el conjunto de Anquela que terminó empatando a uno. Ahora los ovetenses son séptimos y tienen dos puntos más que los mallorquines en la clasificación.

El golaveraje particular también estará en juego y, hasta la fecha, los carbayones lo tienen ganado con Albacete y Cádiz, y perdido con el Alcorcón. Eso el técnico jienense también lo tiene en cuenta de cierta forma: “Es muy importante, pero ya tenemos bastante como para mirar eso. Pero la verdad que sí, el año pasado nos quedamos fuera por él. Además, detrás de nosotros hay gente muy importante. Esto es una pelea constante. Los de arriba no ceden porque son muy buenos. Solo debemos preocuparnos de competir, es mi única manera de entender esto. No nos pueden pedir cosas que no podemos dar. A este equipo hay que pedirle que se deje las narices cada domingo. El fútbol es sencillo, hay que luchar y hacer las cosas bien. Mirad el martes y miércoles lo que ha pasado, que sale en la televisión. El que no va, ni empata".

La expedición azul viajará mañana a tierras baleares donde se ejercitará por la tarde antes de afrontar una cita clave para los intereses de ambos equipos. Anquela, que recupera a Ramón Folch tras cumplir un partido de sanción, no puede contar con Carlos Martínez, todavía con molestias en la cadera, y ha dejado fuera de la convocatoria a Javi Hernández.



El que sí está en la lista, pero todavía no en su mejor momento de forma es Berjón, respecto al que ha dicho Anquela que “queremos ir despacito y con buena letra. Hay que estar tranquilos y él nos irá diciendo cómo se encuentra”. En el lugar del ovetense, contra el Lugo jugó Viti y el lavianés fue uno de los más destacados del equipo: "Estamos contentos con la gente que sale, que intenta hacerlo bien. Es lo único que hay que pedirles: Actitud y ganas. En Viti he tenido siempre mucha confianza desde el año pasado. El problema suyo han sido las lesiones, la falta de continuidad. Pero lo da todo”, afirmaba el entrenador andaluz.

Por su parte, Javi Muñoz, Tejera y Carlos Hernández son los futbolistas de la plantilla que están apercibidos y de ver una cartulina amarilla se perderían el encuentro frente al Nástic, que será el partido previo al derbi ante el Sporting en El Molinón. “Me preocupa, pero es algo inevitable. Habrá que lidiar con ello”, comentaba el propio técnico.

El Oviedo llega a este choque tras dos empates consecutivos y después de haber sumado 20 puntos de 27 posibles en este 2019. Y Anquela todavía no ha olvidado el empate en el último minuto del pasado domingo contra el cuadro lucense en el Tartiere: “El equipo el otro día estuvo bien. Esa es la línea, pero hay que saber matar el partido. Me da moral ver que mi equipo compite. Contra el Lugo, salvo los últimos 10 minutos, el resto lo hicimos. Toda esta lectura cambia si en el minuto 88 Omar la mete. Este debate se hubiera terminado. Cometemos un error brutal y nos meten un gol a balón parado. Cuando tienes errores te castigan. Acabamos con un córner en contra cuando en los anteriores partidos fue a favor”.

En cuanto al rival de este fin de semana, el Mallorca es el segundo equipo que más puntos ha sacado en su estadio. Un total de 30, por los 26 del Oviedo o los 38 de Osasuna, que es el conjunto que tiene los mejores registros como local. El equipo bermellón ha perdido únicamente dos encuentros en Son Moix (ante Albacete y Málaga), mientras que el resto del balance es de 9 victorias y 3 empates. "Es muy buen equipo y minimiza al rival a base de trabajo y orden. Juega bien al fútbol, tiene gente rápida y son buenos a balón parado. Es todo lo que un equipo de Segunda requiere para competir", zanjaba Anquela.