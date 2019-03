Las AMPAS estudian movilizarse ante la suciedad en las aulas

Las asociaciones de madres y padres de los centros educativos afectados por la huelga de empleadas de la limpieza en la provincia de Castellón estudian movilizarse para emprender acciones de protesta ante la suciedad de las aulas. El sindicato Comisiones Obreras exige a la Generalitat soluciones, mientras que la Conselleria de Vicent Marzà asegura que pagan a la empresa de limpieza en tiempo y forma.

Es la tercera semana de huelga de las trabajadoras de la empresa de limpieza que se encarga de los servicios en 24 centros educativos públicos de la provincia. La secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Isabel Medina, asegura que los centros están muy sucios y lamenta que la Generalitat, que es la que dio la concesión a esta empresa, tenga buenas palabras pero siga sin dar soluciones.

Medina asegura que a muchas trabajadoras se les deben hasta cuatro mensualidades. Son más de un centenar de empleadas haciendo huelga desde el 18 de febrero, con servicios mínimos en los institutos, en un conservatorio y en tres escuelas infantiles de Onda, La Vall d'Uixó y en Nules. Desde los centros educativos han explicado a Radio Castellón que el polvo acumulado de tres semanas está ocasionando problemas de alergias y esperan en que se solucione pronto el problema. La presidenta de la Federaión de Padres y Madres FAMPA Penyagolosa, Silvia Centelles, asegura que la situación es insostenible.

Las AMPAS se reunirán esta semana para decidir qué acciones de protesta van a emprender para exigir soluciones. Los municipios afectados por la huelga de empleadas de limpieza son l'Alcora, Vila-real, Almenara, la Vall d'Uixó, Nules, Viver, Onda, Segorbe, Montanejos, Borriana y Betxí.

Desde la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà, han explicado a esta emisora que han abierto dos expedientes sancionadores a las empresas Raspeig y Netalia, que llevan la concesión de estos centros educativos y han asegurado que ya están preparando una nueva licitación con otra empresa para el nuevo curso, ya que la concesión con esta subcontrata está vigente hasta el mes de julio. No obstante, aseguran que no pueden hacer más ante esta situación cuando están pagando en tiempo y forma a la empresa y es ésta la que no paga a sus trabajadoras.