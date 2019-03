Marí: "No podemos fustigarnos"

Pablo Marí dibujó este jueves un panorama alejado de dudas en el Dépor. Para el central valenciano, la nefasta racha en Riazor no debe preocupar, y duelos como los del Alcorcón sólo se escaparon por pequeños detalles. "No podemos fustigarnos", afirmó el pelotero. "Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Las cosas seguimos haciéndolas bien", explicó Marí.

Después de tres partidos seguidos empatados en Riazor, Pablo Marí cree que "en casa nos tienen muy analizados", y explicó que "no somos máquinas". Ahora espera un partido que se salde con triunfo ante Las Palmas para disipar posibles dudas. "Son tres puntos muy importantes que no se nos pueden escapar", confesó.

"Presión, ninguna. Hay que afrontar el partido con la cabeza limpia", pidió el zaguero. "Esta semana hay que ganar y eliminar cualquier tipo de duda", añadió.

Pablo Marí destacó que el Dépor viene trabajando muy bien, que domina los partidos que lleva el ritmo de los duelos. "El equipo físicamente está muy bien. Es un equipo compacto y maduro", finalizó.

No le preocupa la distancia con el segundo puesto. Ahora mismo, el Dépor está a cuatro puntos del ascenso directo. Nunca estuvo tan lejos del objetivo como hasta ahora. "Queda muchísimo. No se puede tener agobio por no estar ahí arriba", concluyó el zaguero.