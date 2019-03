Imagínense que vuelven de una baja de unas cuantas semanas y desde la empresa mandan un correo a sus compañeros con una imagen suya en plan Rocky llegando a la cima de la montaña, en plan Freddie Mercury frente al público de Wembley, en plan William Wallace de Braveheart frente a sus tropas, en plan... bueno, ya me entienden.

Pues así vuelve Pablo Iglesias de su baja de paternidad; lo han comentado Pepa Bueno y Toni Garrido esta mañana; ayer, Podemos lanzaba en redes sociales un cartel con tintes heroicos anunciando la vuelta de Pablo Iglesias; y la verdad es que yo nunca he vuelto así de una baja, pero tampoco lo ha hecho así Irene Montero al volver de su baja de maternidad, o Susana Díaz, o Soraya Sáenz de Santamaría.

Pablo Iglesias se ha desmarcado de este anuncio y ha reconocido una equivocación en la comunicación de este retorno, dice que no se siente identificado con el cartel, aunque curiosamente, su foto de portada de Twitter es una variante de la imagen usada para el cartel, cositas. En fin, que yo me creo que no ha sido una decisión de Pablo pero que a alguien, aunque fuese de manera subconsciente no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo y que tampoco hubo nadie para decirle que eso estaba así un poco como de subidón de más.

Son esas pequeñas cosas que a veces tenemos tan interiorizadas que hasta que no nos las ponen delante pues no nos damos cuenta. Otro de estos comportamientos así un poco "involuntarios", llamémosle así, se dio en la Gala de los Mestre Mateo el pasado sábado. En uno de los primeros premios, no recuerdo ahora si el de vestuario o el de maquillaje y peinado, pero sé que se lo llevaron mujeres de "La sombra de la Ley", pues subió un señor a recogerlo en nombre de las premiadas y, a ver, se lo dedicó a su propia familia, amigos... y es un asunto delicado porque, hizo mención a familiares en dificultades, e incluso no recuerdo ahora si a alguien que había fallecido pero también se te queda un poco cuerpo de "Señor, no es tu premio".

En fin, que se entiende que en este tipo de cosas no hay una voluntariedad de protagonismo, pero que a veces viene bien ser consciente de ellas por si acaso, así que por si acaso revisen, señores, que mañana no es el día de ponerse delante en las manifestaciones, sino de ser conscientes y ayudar en los cuidados, trabajo doméstico y en definitiva, de acompañar, y no liderar. Tengan buen 8 de marzo.