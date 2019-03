Descalificativos para el candidato socialista en la web del Ayuntamiento de la capital

El Grupo Municipal Socialista ha exigido este jueves por escrito al alcalde, Javier Márquez, la retirada inmediata de la página web del Ayuntamiento de un comunicado arremetiendo contra Julio Millán, candidato del PSOE a la Alcaldía.

Desde el pasado día 5 se puede consultar en la página web la nota de prensa firmada por la teniente de alcalde, Rosa Cárdenas, al respecto de la visita realizada por Millán al Puente Nuevo para conocer las demandas de arreglo del camino de acceso a la urbanización que los vecinos hacen al Ayuntamiento. "Profesional del engaño", o "cara dura" son algunas de las descalificaciones que se exhiben desde la página web municipal.

El portavoz socialista, Manuel Fernández señala que no es la primera vez "que ocurre esta situación" y considera que los recursos institucionales no pueden usarse de forma partidista. Explica que, "a día de hoy Julio Millán es un ciudadano más de Jaén al que no se puede someter a escarnio desde la página web oficial del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, una ventana que diariamente consulta mucha gente para realizar trámites, comprobar horarios, direcciones y servicios y que se encuentra con esta sarta de improperios".