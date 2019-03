"Mi carrera deportiva la marcó este club, y eso nunca se olvida"

Ya ha dirigido tres sesiones de entrenamiento con sus nuevos jugadores y está “muy ilusionado” al frente de un equipo, que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional y del que guarda “grandes recuerdos”.

Antonio Calle tenía claro que no podía desaprovechar la oportunidad que le brindaba el Xerez CD, por eso “no dudé en firmar un acuerdo que cerramos en un par de días”. Por delante tiene mucho trabajo, pero también la posibilidad de “seguir aprendiendo y mejorando en esta nueva faceta como entrenador”.

En su primera comparecencia ante los periodistas como entrenador, asegura que se ha encontrado un grupo en el vestuario “con una gran predisposición al trabajo, me han sorprendido gratamente todos por su comportamiento, por su rendimiento en los entrenamientos y como personas, me había dicho Vicente que había un buen grupo, y me parecen buenos chicos, lo corroboro en estos días que llevamos trabajando”.

Su objetivo es “trabajar día a día y el partido del domingo ante el líder. Quedan diez jornadas para acabar la liga y debemos quedar lo más arriba posible, pero no me marco retos porque tampoco me los marcaba cuando era jugador. El día a día lo marcará todo, intentaré aprender, que los chicos también lo hagan, que trabajemos lo mejor posible y que los domingos compitamos como el que más. Cuanto más arriba esté el equipo, más beneficiados saldremos todos”.

Llega a un Xerez CD muy distinto al que conoció y eso le entristece, aunque recuerda que “hay clubes a lo largo de tu carrera deportiva que te marcan y la mía la marcó este club. Me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional, mi segunda hija nació aquí, ascendimos a Primera, son cosas muy emotivas y todas bonitas. Afortunadamente, todo lo que he vivido aquí ha sido bueno. Cuando me marché, lo seguí porque me marcó y, desgraciadamente, ahora no está igual. Está luchando, se están haciendo las cosas lo mejor posible y hay que ir creciendo otra vez poco a poco para que el club pueda volver a dónde estaba a nivel social y profesional. Es complicado, pero hay que mejorar”.