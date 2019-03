En juego "algo más que tres puntos" para el Arcos CF

El Arcos CF rinde visita al Pérez Ureba el domingo a las cinco de la tarde, donde se enfrentará al Conil CF, que llega con nuevo entrenador tras la destitución de Zafra. El banquillo lo ocupa ahora Alfonso Cortijo, que tiene la misión de salvar al equipo del descenso.

Quedan 10 partidos para acabar la liga y el calendario no es especialmente malo para los serranos, que recibirán en el Barbadillo a rivales directos, sin ir más lejos, el Atlético Espeleño será su próximo rival en casa. Por lo tanto, estamos hablando de afrontar una semana de puntos muy importantes ante equipos de su liga. Por eso Pepe Bermúdez pide un esfuerzo extra a sus futbolistas, “porque aunque el calendario no es muy complicado, nosotros en casa no andamos muy finos, pero está claro que si queremos seguir en Tercera División tenemos que ganar esos duelos”.

El técnico del Arcos CF pierde para este próximo encuentro a Sergio Jiménez por sanción y espera recuperar a algunos jugadores que andaban con algunas molestias como Giráldez, Álvaro Ramírez o Legupín.