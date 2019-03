Sanjuán viaja a Valencia para ser examinado de su rodilla y seguirá en el Xerez CD

El mediocentro Carlos Sanjuán seguirá en el Xerez CD tras haber llegado a un acuerdo con el club para continuar, tal y como ha ocurrido con Sergio Narváez, que ya entrena con el equipo.

El futbolista estará en cualquier caso de baja aproximadamente un mes, ya que se lesionó la rodilla en el partido que su equipo empató (2-2) ante el Gerena en La Granja. El miércoles fue sometido a varias pruebas en la Clínica Beiman, sufre un esguince grado uno-dos y una pequeña fractura en el ligamento medial.

Sanjuán ha viajado a Valencia con permiso del Xerez CD para ser examinado por los médicos del Levante. El resto de los futbolistas que fueron apartados del equipo tras el plante por los impagos, no tienen aún garantizada su continuidad. Julio Antón se ha reunido con Pedro Carrión, pero el delantero sigue firme en su postura y parece no estar por la labor de volver en las condiciones que el pide la entidad. Andrés Salas y Fran parece que no continuarán y Alberto del Río ha pedido no seguir.