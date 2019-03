Pepu Hernández: "No descarto ampliar Madrid Central"

Pepu Hernández no descarta ampliar Madrid Central. Asegura que el proyecto puede ser "mejorable", pero le parece "una gran idea, un gran acierto", "algo positivo" para la ciudad. Cree que hay otras zonas de Madrid, al margen de la almendra central, que también tienen "dificultades sobre contaminación" que hay que atender.

En una entrevista en La Ventana de Madrid, el candidato socialista a las primarias ha hablado también sobre la Operación Chamartín. Afirma que cada vez que escucha Operación Chamartín u Operación Campamento, entiende "Oportunidad Chamartín, Oportunidad Campamento". Pepu Hernández apuesta por desarrollar el norte de Madrid, pero también otras zonas para "reequilibrar la ciudad".

Él vive en Canillejas. Ha explicado que a veces tiene la impresión de que Madrid está "dirigida desde una torre de marfil". Le gustaría que "la fuerza y la energía del Madrid intramuros", el Madrid que está dentro de la M-30, llegara a los barrios donde hay "más dificultades".

En cuanto a la política de alianzas y sus preferencias a la hora de gobernar, ha dicho que no es una cuestión que vaya a decidir él, sino "el equipo". "En el equipo del PSOE deciden los militantes. Me pueden acusar de muchas cosas, pero no de chupón y de individualista".

"Vocación de servicio público"

Pepu Hernández ha respondido a sus rivales Dávila y De La Rocha, que le acusan de falta de experiencia política: "Hay una cosa que es más importante que la experiencia, y es la vocación de servicio público. Con este paso estoy tratando de demostrar esta opción, dignificando la política".

Reconoce que no se ha sentido "cómodo en el debate de esta mañana", que se ha celebrado en la planta sótano del partido, con un formato encorsetado y sin posibilidad de réplica. Y no cree que haya estado escondido durante la campaña. Asegura que ha concedido entrevistas en televisión y en radio, como esta de la SER, y que su objetivo durante este proceso interno era dirigirse a los militantes. Ha visitado todas las agrupaciones de Madrid.

Sobre el apoyo de Pedro Sánchez, asegura: "ni me ayuda, ni me pesa". Cree que está recibiendo la ayuda de un "militante más". Y que al final se cuentan los votos, los que votan y dicen son los militantes".

Sobre la sociedad mercantil que compartía con su mujer, ha insistido en que nunca se ha sentido "sospecho de nada" y que siempre ha actuado de manera "ética". Critica que se hayan publicado datos mal contrastados e incluso falsos...

8M: "Estaré acompañando a mis hijas"

Pepu Hernández acudirá a la manifestación feminista en Madrid este 8 de marzo. "Estaré acompañando a mis hijas", ha dicho. "Creo que es un momento importante". Y resta importancia al hecho de que ninguno de los tres candidatos a las primarias del PSOE sean mujeres. Dice que es algo "circunstancia" y que el PSOE siempre ha mostrado un apoyo "especial" a las mujeres y el actual gobierno es un gobierno feminista.