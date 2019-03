Beltrán acusa al propietario del Bar Koxka de encerrarles

Pablo Casado, Ana Beltrán y Eduardo Inda grabaron la entrevista en una mesa del Bar Koxka en el que se produjeron las agresiones a los guardias y sus parejas en 2016. La presidenta del PPN afirma que se produjo un momento de tensión al final con el propietario del bar, que llegó cuando la entrevista ya estaba acabando. “¿Por qué tienen derecho a ir Willy Toledo o tiene derecho a ir Rufián y nadie le dice que hayan ido a provocar? ¿Y por qué nadie le llama la atención al del bar? ¿Qué nos hizo el del bar? ¿Lo saben todos ustedes? Nos dejó encerrados. ¿Lo saben? Eso que a ustedes les hace mucha gracia no tiene ninguna”, explica Beltrán.

Asimismo, la líder de los populares navarros afirma que vivieron “unos 7 u 8 minutos en los que no sabíamos qué estaba ocurriendo, por qué había bajado la verja, no podíamos salir, estábamos solamente nosotros. ¿Qué pretendía? ¿Llamar a sus amigos y entrar por detrás y hacernos algo dentro? No lo puedo asegurar, no tengo ni idea, lo dejo en el aire. Pero no encuentro ninguna razón de por qué nos impedía la salida”.

No obstante, la presidenta de los populares, no sabe si pidieron o no permiso para grabar con cámaras una entrevista en el interior de ese bar. “Yo no soy del medio de comunicación, yo fui a acompañar al presidente Pablo Casado y eso desde luego no nos compete a nosotros. Eso le competerá a quien tenga que decirlo”, asegura la presidenta del PPN.

El dueño del bar asegura que nadie le pidió autorización para introducir cámaras en el local.