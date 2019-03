A segunda semifinal do Concurso de Murgas 2019 contou coa participación de seis murgas: Os Arrumbados, PTV, Sin barreras, Jana de Leria, A Tropa da Moncha a Caralla e a Murga do Naveiro. Aquí ofrecémoslles os mellores momentos de cada unha delas por orden de actuación:

Os Arrumbados:

PTV:

Sin barreras:

Jana de Leria:

A Tropa da Moncha a Caralla:

Murga do Naveiro:

Ao remate das actuacións o xurado deu a coñecer as cinco murgas que disputarán a Gran Final do Concurso de Murgas 2019: Os do Val do Lérez (78 puntos), Jana de Leria (68p), Equipo Ja (65p), PTV (64p) e Os Arrumbados (63p).

Como ven sendo habitual cada ano en Radio Pontevedra retransmitiremos en directo a Final das Murgas 2019 nun programa especial. Poderá seguirse a través do 1.116 OM, 92.7 FM e na nosa Web.