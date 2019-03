"Sin saber quién va a dirigir la compañía, no se debería negociar el ERE de DIA"

El sindicato Comisiones Obreras de Salamanca ha convocado una asamblea informativa de trabajadores y trabajadoras del Grupo DIA, para explicarles la situación actual del ERE planteado por la empresa en Castilla y León. El número total de afectados por este expediente de regulación de empleo en la región asciende a 125. El responsable del sector Servicios de este sindicato, Isidoro Martín García, ha manifestado en RADIO SALAMANCA que "sin saber quién va a dirigir la compañía tras la reunión de accionistas del próximo 20 de marzo, no se debería negociar este ERE".



Comisiones Obreras es partidaria de que se retire el anunciado ajuste de plantilla hasta que se sepa el futuro de la compañía. Isidoro Martín teme que este ERE en Grupo DÍA sea el principio de otros expedientes que afecten al resto de trabajadores de la empresa: "Me extraña que no digan que esto puede afectar, de rebote, a los trabajadores de EL ARBOL. No me creo que solo afecte a una parte de una compañía tan grande".



De momento, las mesas negociadoras siguen abiertas y ya se ha planteado una concentración sindical en Valladolid para el próximo 13 de marzo.