"Estamos hundidos, pero no nos rendimos"

Beka Burjanadze habla claro. Es uno de los referentes del Delteco GBC, y no se anda con rodeos a la hora de analiza la crítica situación del club donostiarra, que está cada vez más cerca del abismo. Así lo expresa en una entrevista en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA tan reflexiva como clarificadora.

-Plantilla tocada. "Estoy jodido y bastante hundido, no se qué decir, es lo primero que me viene a la cabeza. Después hay muchas cosas malas. Así me siento yo, y seguro que los compañeros están igual".

-Primera mala experiencia. "Esto habra pasado alguna vez en la historia del basket, pero en mi carrera es la primera vez que me pasa, una experiencia tan mala, digamos. Es dulce porque veo y siento que podemos ganar, pero es amargo porque al final perdemos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Llevamos tantos partidos perdidos así y no se qué hay que hacer ya, no tengo respuesta".

-Mala suerte. "El problema es que Murcia gana a Barcelona y Breogan gana a Madrid. Mala suerte para nosotros. Nada nos ayuda. Alguna debe cambiar, pero eso somos nosotros los que debemos provocar el cambio. De alguna manera, pero no tengo una respuesta clave. Pero hay que seguir, porque si paramos, ya estamos muertos".

-Camino marcado. "Somos capaces de ganar, y aún somos mejores con los dos nuevos fichajes. Se vio contra Valencia, porque hicimos un partido alegre, pero el final nos mató".

-Fichajes. "Rebec es un jugador con corazón, los jugadores ex yugoslavia ya sabemos lo que puede aportar. Juego exterior, da asistencias y juego rápido al contrataque. Tiene buena visión juego. Nick aporta lanzamientos exterior, buena mano, es importante".

-No se van a rendir. "Eso no está dentro de mí. El ADN del equipo es ser luchador. Seguiremos luchando con el chip ya cambiado para el siguiente partido".