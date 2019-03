Raúl Navas: "Hay contactos, estaré encantado de renovar"

Raúl Navas está cerca de renovar su contrato con la Real Sociedad. Reconoce que estará encantado de hacerlo, pero que todavía no lo ve cercano.

-Renovación. “Se esta hablando y hay contactos con Roberto (Olabe), estoy en el club que quiero estar y si me ofrecen la renovación, estaré encantado”.

-Ofertas de otros clubes. “A mí no me ha llegado nada, no se si al club le ha llegado algo. No se tampoco si le ha llegado algo a mi representante, pero ya le dije que transmitiera que lo primero es la Real, eso es lo que se ha posicionado”.

-Ve normal que le llamen para renovar. “No me sorprende, porque viendo cómo trabaja el club y la forma de tratar las renovaciones, que se hace con un plazo amplio. No me sorprende por ese tema”.

-Madurez. “No soy el chaval que era con 25 años, y ahora soy un jugador más curtido, pero no soy yo quien tiene que decir que apuesten por mi. Espero que lo hagan y ya está”.

-Lesión de Llórente. “Cada día que pasa me siento más a gusto con él, pero actuará otro compañero, se está trabajando mucho y bien entre semana”.

-Partido especial. “Siempre que voy a Sevilla es un partido especial porque tienes a la familia cerca y es el club en el que me crié y es especial. El año pasado fuimos allí con una mínima opción de pelear por Europa y perdimos, y este año vamos con lo mismo, aunque con más tiempo”.

-Plaza complicada. “Para asaltar el Pizjuán nunca es buen momento porque es un estadio complicado y el Sevilla es muy difícil, pero le disputaremos el partido sabiendo que aunque no estén en su mejor momento, siempre es un equipo peligroso”.

-Objetivo Europeo. “Primero es Europa League, que es lo más cercano, y después si se puede, ¿por qué no Champions? Primero vamos a pensar en Europa mirando al Sevilla. La gente piensa que el Getafe no merece estar ahí, pero están haciendo una gran temporada y están haciendo méritos para estar tan arriba”.

-Real es europeo. “La Real es un equipo que pelea por estar en Europa y lo primero es sentirte valorado en un club y aquí me siento muy valorado, y aunque no lleve el brazalete, me siento un capitán más del equipo. Es verdad que hay clubes que van más a Europa, pero priorizo estar a gusto en un club como la Real”.