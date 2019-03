Fracàs de qui?

Puc entendre, fins i tot compartir, la crítica de la Unió de Llauradors que després de separar-se de COAG ha quedat fora del marc de decisió i debat de les associacions agràries. Puc entendre que estiga molesta i que siga crítica. Però no puc entendre que presente com un fracàs que soles un 39% dels productors hagen demanat les ajudes del ministeri per retirada de cítrics. Fracàs de qui? A veure si estem en allò de sempre. Que se demanen ajudes i fins i tot la lluna però tot queda en les llàgrimes i el "pobre de mí" però després no fan ús dels mecanismes que l'administració posa al seu abast per tal d'ajudar. Total, que senyors de les associacions agràries, menys batalletes i més pedagogia.