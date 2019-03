Javier de Lucas ficha por los socialistas para la lista del Senado

El catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas, ocupará el tercer puesto en la lista del PSPV al Senado por la circunscripción de Valencia en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

De Lucas, que cuenta con una columna cada viernes en La Ventana Comunitat Valenciana de la SER, ha sido presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y miembro de la Comisión de seguimiento del Plan Nacional de derechos humanos. Además, es miembro del UNESCO HPSD (High Panel on Science, Technology and Innovation for Development). Como profesor e investigador, ha publicado más de doscientos cincuenta trabajos.

La Comisión Ejecutiva Provincial ha aprobado este jueves la propuesta de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales de mayo, y las listas a Les Corts, al Congreso y al Senado para las generales del mes de abril, que han sido aprobadas posteriormente por el Comité Provincial.

José Luis Ábalos encabezará la lista al Congreso, con Ana Botella y Vicent Sarrià como números dos y tres, respectivamente; Mercedes Berenguer al Senado, y Manolo Mata a Les Corts, con Gabriela Bravo, Vicent Soler y Mercedes Caballero en los siguientes puestos.