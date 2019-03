Sin Aspas hasta después del parón

Aunque esta semana vimos a Iago Aspas en el césped de A Madroa e incluso tocando balón, su regreso a los terrenos de juego tendrá que seguir esperando. Las pruebas de control efectuadas al internacional de Moaña siguen señalando que su lesión no está cicatrizada de todo. No está a pesar de ese tratamiento novedoso al que fue sometido en Barcelona y que, en función de la respuesta del futbolista, podría acortar los plazos de recuperación. Iago Aspas nunca tuvo nada, nunca se lesionó de gravedad y está rotura de fibras que se produjo el pasado diciembre le está dando más lata, mucha más de la esperada. Está claro que la situación en la que se encuentra el equipo no ayuda. El Celta sin Aspas es otro Celta y ha sumado 4 puntos desde que no está el delantero de Moaña. Eso lo sabe el jugador y es una presión añadida que tampoco ayuda. La que se mete él, su entorno, la afición y todos nosotros que lo vemos como el único salvador de esta situación. Su recuperación debe ir ahora con calma. No va a estar para el partido ante el Betis, tampoco para el Bernabéu y se espera que pueda reaparecer después del paron. Quedarán por delante 10 partidos en los que Aspas se dejará la piel para ayudar al Celta. Pero, el resto del equipo tienen que hacerlo ahora para que nos demos cuenta de que este equipo también puede ganar sin él. La presión, entonces, será menor y todos seremos más felices.

