El Baixo Miño se tiñe de lila para conmemorar el 8M

El 8 de marzo no será un día más en el Baixo Miño. En A Guarda, habrá una concentración a las 12:30 horas en la plaza do Reló y en Tomiño será a las 12;00 horas en la plaza do Seixo. Mientras, en Tui será a las 12:30 horas en la plaza do Concello. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer se han regalado bolsas a los comercios locales y se iluminará de color lila el Área Panorámica desde las doce de esta noche.

En O Rosal, la alcaldesa del PP y las concejalas de su partido no harán huelga, pero sí un parón de una hora (de 12:00 a 13:00 horas) para realizar una concentración en la Plaza do Calvario. En Salceda hay un pleno extraordinario a las 8:30 horas, lo que ha enfadado a la oposición. La portavoz del PSOE, Verónica Tourón, lamenta la decisión del gobierno local, que le impedirá hacer huelga.