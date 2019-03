Los matices del feminismo, en Plaza Pública

Las concejalas de todos los partidos del Ayuntamiento de Zaragoza se declaran feministas pero no todas están pensando en lo mismo. Lo hemos comprobado este jueves, en Plaza Pública, en Radio Zaragoza, donde la popular María Navarro ha anunciado que no acudirá a la manifestación del 8 de marzo, porque no se siente representada por el manifiesto que se leerá. La popular María Navarro ha criticado que el feminismo, ha dicho, se "politice".

Desde la izquierda, Zaragoza en Común, PSOE y Chunta asumen que sí hay diferencias. Luisa Broto, vicealcaldesa, señala que el feminismo "ha dado ejemplo de coralidad e inclusivas; y hay muchas opciones para poderse sumar a esa reivindicación". Y, en caso de hablar de discriminación, Chunta le da la vuelta al argumento. Ángela Labordeta (que acudía representando a CHA) decía "yo sí que me siento discriminada por ciertas reflexiones y ciertos discursos de determinados partidos políticos" y señalaba a PP y CS "que han pactado en Andalucía con Vox, que dice cosas muy serias". También en el PSOE, Lola Campos apunta hacia esa misma amenaza porque "quien pacta, quien negocia y escucha los requerimientos del partido de ultraderecha está poniendo en peligro algunas de las conquistas; no es una invención nuestra porque este partido viene a decirnos a las mujeres que exageramos cuando hablamos de violencia de género".

Por Ciudadanos, Cristina García se queda sola asumiendo que el 8M no es un movimiento político. "Queda mucho por hacer, muchísimo". Por eso, proponía "no bloquear el tema con las ideologías sino que hagamos una estrategia común todas las mujeres y también los hombres porque creo que es un error no incluirlos" ya que "hay que tenerlos en la misma línea".