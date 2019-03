Si nadie lo remedia, Juan Tenería se quedará en la calle el próximo mes de abril. Lleva cuatro años viviendo en un garaje tras una operación en la que le amputaron las dos piernas. Cobra una pensión no contributiba y no tiene los recursos suficientes para costearse una vivienda de alquiler, dados los elevados precios de la vivienda en Lanzarote. Por eso, hace cuatro años que vive en un garaje en Arrecife.

Ahora el propietario ha fallecido y sus herederos han decidido vender la propiedad, garaje incluido, no obstante, Juan Tenería se quedará en la calle si nadie lo remedia. Hasta el momento, las instituciones no han encontrado alternativa habituacional y por eso Juan Tenería pide ayuda a la sociedad para encontrar una vivienda. "Me tengo que ir a la calle, no tengo alternativa sino la calle hasta el momento", lamenta Juan Tenería.

Este es el garaje en el que vive actualmente Juan Tenería / Cadena SER

"Trato de conseguir algo pero con lo que cobro no tengo dinero para pagar los alquileres que piden, es imposible, se escapa de la realidad", explica Juan, que asegura que se han agotado todas sus posibilidades. Tanto Juan como los activistas de la Plataforma por una Vivienda Digna de Lanzarote piden ayuda para que Juan pueda encontrar una vivienda en la que seguir haciendo su vida dignamente.