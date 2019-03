El Día Internacional de la Mujer y la segunda Huelga Internacional Feminista de la historia se celebran este viernes. Esto no es ajeno a las mujeres de Lanzarote, que también están convocadas a la huelga. Con este motivo reunimos en Hoy por Hoy Lanzarote a dos mujeres empresarias y emprendedoras, Elizabeth Curto y Raquel Melián. Curto regenta una academia de inglés en Playa Honda y Melián es diseñadora.

Ambas coinciden en que el hecho de ser mujer ha influido en el desarrollo de sus carreras profesionales y ambas han percibido alguna vez el machismo en sus entornos laborales. Elizabeth, por ejemplo, explica que los proveedores a veces le preguntan por el dueño, y ella tiene que responder: "No, no hay dueño, la dueña soy yo". "Una vez, en las obras del local, un obrero me dijo, esto pesa mucho, es un saco de cemento, no vas a poder con esto. Y yo le respondí, he parido cuatro veces, todo lo que ves aquí lo he puesto yo, ¿por qué no voy a poder con un saco de cemento?"

Raquel Melián explica: "Cuando he trabajado con hombres, aunque los dos tengamos la misma responsabilidad, la misma categoría y trabajemos al cincuenta por ciento, siempre se dirigen más a ellos que a ti". Sin embargo, ambas coinciden en que se trata de casos puntuales y que la conciencia de igualdad está creciendo.

Compatibilizar la vida laboral y familiar es cansado y difícil, pero se puede. Así lo explica Curto, madre de cuatro hijos. En su familia se aplica la corresponsabilidad, ambos se encargan a partes iguales de sus hijos. "Durante mucho tiempo a las mujeres se nos ha dicho que nos quedemos en casa, los niños, pero eso ya debe pasar a mejor vida".

"Es horroroso que las mujeres se les siga preguntando si tienen previsto quedarse embarazada a la hora de contratarlas", lamenta Elizabeth Curto. Ella tiene claro que irá a la manifestación en la calle. "No a los estereotipos, no a los complejos y no a las barreras sociales desde mi puesto, eso también es una manifestación", explica Curto. Raquel, por su parte, cree que hay otras formas de generar conciencia feminista y enviar mensajes más allá de la huelga: "Siento que se está dando un movimiento que cambia cosas, que nos une, nos apoyamos las unas a las otras a pesar de que estamos programadas para lo contrario", explica Melián.